Gli Stati Uniti allentano il divieto di importazione di droni: concedono una linea di salvezza temporanea a modelli stranieri selezionati

Gli Stati Uniti hanno parzialmente allentato il divieto ampio sui droni di fabbricazione straniera, concedendo esenzioni temporanee per alcuni nuovi modelli e componenti chiave dopo aver ricevuto avvertimenti che le restrizioni potrebbero compromettere l'agricoltura, l'industria e i servizi pubblici.

La Federal Communications Commission ha dichiarato che le separazioni, che durano fino alla fine del 2026, seguono raccomandazioni del Pentagono e sono progettate per prevenire shock di offerta mentre gli Stati Uniti aumentano la produzione interna di droni. Le importazioni approvate includono sistemi di aziende come Parrot, AeroVironment e Teledyne FLIR, oltre a componenti critici prodotti da aziende come Nvidia, Sony e Samsung.

Parrot Bebop Drone 2 in volo // Shutterstock

La decisione arriva a poche settimane dopo che la FCC ha inserito tutti i droni e i componenti di fabbricazione straniera nella sua "Covered List" per la sicurezza nazionale, bloccando di fatto l'approvazione di nuovi modelli da parte dei principali produttori cinesi tra cui DJI e Autel. I droni già autorizzati negli Stati Uniti restano legali da utilizzare e le attrezzature acquistate precedentemente non sono compromesse.

Gruppi agricoli e enti industriali avevano avvertito che un divieto totale avrebbe colpito maggiormente gli agricoltori e i servizi di emergenza statunitensi, sottolineando la mancanza di alternative economiche prodotte negli Stati Uniti. DJI, il più grande produttore mondiale di droni, afferma che la sua tecnologia è utilizzata dalla stragrande maggioranza delle agenzie di risposta alle emergenze statali e locali degli Stati Uniti.

I legislatori repubblicani che sostengono le restrizioni sostengono che le esenzioni raggiungono un equilibrio, guadagnando tempo per ricostruire le catene di approvvigionamento interne e alleate, limitando al contempo la dipendenza dalla tecnologia da parte dei rivali geopolitici.