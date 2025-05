Gli Stati Uniti allenteranno le sanzioni contro la Siria, segnalando un cambiamento di politica L'amministrazione si muove per eliminare le restrizioni, consentendo la ricostruzione economica e gli aiuti umanitari dopo anni di guerra.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti e la Siria . Ora sappiamo che il governo degli Stati Uniti si sta preparando a revocare alcune sanzioni contro la Siria nelle prossime settimane, dopo l'annuncio del presidente Trump di porre fine a tutte le sanzioni contro Damasco. Si prevede che il Tesoro rilascerà licenze generali che faciliteranno la ricostruzione economica e gli sforzi umanitari, con deroghe che devono essere rinnovate ogni 180 giorni. I legislatori di entrambi i partiti hanno sostenuto la mossa, considerandola un passo verso la stabilizzazione del paese devastato dalla guerra. WASHINGTON, 7 APRILE: Manifestanti tengono uno striscione di protesta contro la guerra contro la Siria a Washington DC, il 7 aprile 2017 // Shutterstock