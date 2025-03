Internet reagisce alla diplomazia delle uova degli Stati Uniti: "Letteralmente andando porta a porta a chiedere l'elemosina"

HQ

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Dopo aver cercato l'aiuto nordico per alleviare una paralizzante carenza interna alimentata dalle perdite di massa di pollame dovute all'influenza aviaria, gli Stati Uniti hanno ampliato la loro ricerca di importazioni di uova, con i paesi baltici che sono diventati l'ultimo obiettivo.

I rappresentanti dell'agricoltura lituana hanno recentemente riconosciuto i colloqui preliminari con i funzionari degli Stati Uniti, ma hanno chiarito che non sono in atto accordi di esportazione, poiché i consumatori americani sono alle prese con prezzi record e i responsabili politici devono affrontare un esame approfondito sulle vulnerabilità agricole.

La risposta di Internet? "Letteralmente andare porta a porta a chiedere l'elemosina", come dice il post più apprezzato in un thread di Reddit, inquadrando gli sforzi come un simbolo di autosufficienza erosa. Per ora, resta da vedere se questi altri paesi interverranno per stabilizzare le forniture.