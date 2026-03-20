Gli Stati Uniti approvano 16,5 miliardi di dollari in vendite di armi agli alleati del Medio Oriente

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Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha approvato potenziali vendite di armi per un valore superiore a 16,5 miliardi di dollari a partner chiave in Medio Oriente, mentre le tensioni aumentano in mezzo alla guerra con l'Iran, come riportato da Reuters.

Il pacchetto più grande mira agli Emirati Arabi Uniti, con oltre 8,4 miliardi di dollari in missili, droni, sistemi radar e aggiornamenti per l'F-16. Ulteriori accordi includono circa 8 miliardi di dollari in sistemi di difesa aerea e missilistica per il Kuwait e 70,5 milioni di dollari in supporto ad aerei e munizioni per la Giordania.

Le approvazioni arrivano mentre il conflitto fa salire i prezzi dell'energia e le preoccupazioni per la sicurezza in tutta la regione. I principali appaltatori della difesa, tra cui Lockheed Martin, Northrop Grumman e RTX Corporation, dovrebbero giocare un ruolo centrale negli accordi.