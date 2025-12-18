Gli Stati Uniti approvano un pacchetto di armamenti record di 11,1 miliardi di dollari per Taiwan

HQ

Gli Stati Uniti hanno approvato un pacchetto di armi da 11,1 miliardi di dollari per Taiwan, la più grande vendita di armi mai autorizzata per l'isola autogovernata, in una mossa che dovrebbe ulteriormente mettere a dura prova i rapporti già tesi con la Cina.

Il pacchetto, annunciato mercoledì, include otto elementi principali come sistemi missilistici HIMARS, obici, missili anticarro Javelin, droni munizioni Altius in movimento e pezzi di ricambio per le attrezzature esistenti, secondo il ministero della difesa di Taiwan. È la seconda vendita di armi a Taiwan approvata sotto l'attuale amministrazione del presidente Donald Trump.

Taipei ha dichiarato che l'accordo rafforzerà le sue capacità di autodifesa e accelererà il passaggio verso la "guerra asimmetrica", affidandosi a armi mobili, precise e relativamente a basso costo per contrastare un avversario molto più grande. Il Pentagono ha affermato che le vendite supportano gli interessi nazionali e di sicurezza statunitensi aiutando Taiwan a modernizzare le proprie forze armate e a mantenere una posizione difensiva credibile.

Le vendite di armi a Taiwan godono di un forte sostegno bipartisan

La vendita proposta è entrata nella fase di notifica al Congresso, dove i legislatori possono bloccarla o modificarla, anche se le vendite di armi a Taiwan tradizionalmente godono di un forte sostegno bipartisan a Washington.

L'ufficio presidenziale di Taiwan accolse con favore l'approvazione, ribadendo l'impegno dell'isola verso le riforme della difesa e la resilienza sociale più ampia. Il presidente Lai Ching-te ha annunciato il mese scorso piani per ulteriori 40 miliardi di dollari di spesa per la difesa dal 2026 al 2033, affermando che la sicurezza nazionale è non negoziabile.

La Cina ha condannato l'accordo, avvertendo che le vendite di armi statunitensi "minano gravemente la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan" e accusando Washington di incoraggiare l'indipendenza di Taiwan. Pechino rivendica Taiwan come suo territorio, posizione respinta da Taipei.