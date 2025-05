Gli Stati Uniti attaccano la Russia per la retorica della Terza Guerra Mondiale

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Mercoledì, gli Stati Uniti hanno condannato un alto funzionario russo per aver invocato la retorica della Terza Guerra Mondiale dopo che Donald Trump ha avvertito in un post su Truth Social che Vladimir Putin stava "giocando con il fuoco" sul conflitto in Ucraina.

L'inviato degli Stati Uniti Keith Kellogg ha etichettato la risposta russa come sconsiderata, sottolineando che tali provocazioni sono incompatibili con le responsabilità di una potenza mondiale. Washington ha ribadito la sua spinta per un cessate il fuoco e attende un ulteriore impegno diplomatico da Mosca.