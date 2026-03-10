Gli Stati Uniti avvertono i cittadini in Nigeria di una possibile minaccia terroristica

HQ

Gli Stati Uniti hanno avvertito i loro cittadini in Nigeria di una possibile minaccia terroristica che colpisce strutture statunitensi e scuole affiliate, secondo un allarme di sicurezza emesso dall'ambasciata americana in Nigeria. L'avviso ha esortato gli americani a prendere precauzioni extra quando visitano siti diplomatici ad Abuja e Lagos.

L'ambasciata ha dichiarato di essere stata in stato di massima allerta da quando Stati Uniti e Israele hanno lanciato attacchi coordinati contro l'Iran. Sebbene non siano stati forniti dettagli specifici sulla minaccia, i funzionari statunitensi hanno consigliato ai cittadini di rimanere vigili nelle strutture dell'ambasciata e nelle scuole affiliate agli Stati Uniti.

La sicurezza ad Abuja è stata inoltre rafforzata dopo minacce di manifestazioni filo-iraniane. Nel nord della Nigeria, dove esiste una consistente minoranza musulmana sciita influenzata dall'Iran, migliaia di manifestanti sono scesi in piazza negli ultimi giorni a sostegno di Teheran.