Gli Stati Uniti bloccano l'appello delle Nazioni Unite per il cessate il fuoco a Gaza Washington pone il veto alla risoluzione sostenuta da tutti gli altri membri del Consiglio di Sicurezza, citando preoccupazioni per Hamas.

HQ Le ultime notizie su Israele e Palestina . Ora sappiamo che gli Stati Uniti si sono presentati da soli al Consiglio di Sicurezza dell'ONU mercoledì, ponendo il veto a una bozza di risoluzione che chiedeva un cessate il fuoco incondizionato a Gaza e il pieno accesso umanitario. Mentre il resto del Consiglio ha sostenuto la proposta, Washington ha difeso la sua posizione, citando preoccupazioni per la mancata condanna di Hamas da parte della risoluzione. La mossa arriva mentre l'accesso agli aiuti rimane fortemente limitato e le vittime civili continuano ad aumentare nell'enclave. I palestinesi sfollati riempiono litri di acqua potabile a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza. I palestinesi di Gaza soffrono di una crisi idrica a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, il 28 maggio 2025 // Shutterstock