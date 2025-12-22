Gli Stati Uniti bloccano le approvazioni per nuovi modelli di droni DJI e altri prodotti all'estero

HQ

I regolatori statunitensi hanno vietato l'approvazione di nuovi modelli di droni alla DJI cinese e ad altri produttori stranieri, intensificando la repressione di Washington contro i droni, considerata un rischio per la sicurezza nazionale.

La Federal Communications Commission ha dichiarato di aver aggiunto DJI, Autel e tutti i droni e componenti chiave di fabbricazione straniera alla sua "Covered List", impedendo loro di ricevere l'autorizzazione FCC richiesta per vendere nuovi modelli negli Stati Uniti.

I droni sono considerati rischi per la sicurezza nazionale

I droni esistenti e precedentemente approvati non sono influenzati e i consumatori possono continuare a utilizzare dispositivi già acquistati. La decisione segue una revisione della sicurezza guidata dalla Casa Bianca che ha citato rischi tra cui sorveglianza non autorizzata, estrazione di dati e vulnerabilità nella catena di approvvigionamento.

DJI ha avvertito che la decisione potrebbe compromettere le forze dell'ordine e i programmi di risposta alle emergenze, che si basano fortemente sulla sua tecnologia, mentre funzionari statunitensi hanno affermato che la misura mira a ridurre la dipendenza dai droni stranieri e ad aumentare la produzione interna.