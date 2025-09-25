Gli Stati Uniti bloccheranno qualsiasi tentativo di bandire Israele dalla Coppa del Mondo 2026

HQ

Il dibattito sulla partecipazione di Israele alle competizioni internazionali ha raggiunto le Nazioni Unite questa settimana, quando un gruppo di esperti ha chiesto alla FIFA e alla UEFA di rimuovere il paese dopo che l'ONU ha riconosciuto questo mese che il governo di Benjamin Netanyahu sta commettendo un genocidio sulla Palestina.

Israele ha recentemente partecipato a competizioni come l'EuroBasket o la Coppa Davis di tennis, così come il famoso caso della Israel-Premier Tech, una squadra privata che porta il nome del paese, che ha causato rivolte durante La Vuelta a España.

La prossima estate, gli Stati Uniti saranno co-co-operatori della Coppa del Mondo FIFA, insieme a Messico e Canada. E il governo degli Stati Uniti, alleato di Israele, non permetterà la messa al bando del paese. "Lavoreremo assolutamente per fermare completamente qualsiasi tentativo di bandire la nazionale di calcio israeliana dalla Coppa del Mondo", ha detto un portavoce del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti a BBC Sport.

Israele non si è ancora qualificato per la Coppa del Mondo (nessuno dei paesi europei lo ha già fatto) ma fa parte delle qualificazioni alla Coppa del Mondo e affronterà la Norvegia l'11 ottobre e l'Italia il 14 ottobre.

Allo stesso tempo, la UEFA discuterà se vietare le squadre nazionali e i club israeliani (come il Maccabi Tel Aviv, che attualmente gioca in Europa League) già la prossima settimana. Secondo l'Associated Press, la maggioranza dei 20 membri del comitato esecutivo della UEFA dovrebbe sostenere qualsiasi voto a favore della sospensione delle squadre israeliane dal gioco internazionale, hanno detto due fonti.