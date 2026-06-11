Gli Stati Uniti colpiranno l'Iran "molto duramente stasera" e Trump minaccia di invadere l'isola di Kharg, il principale hub petrolifero iraniano

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Donald Trump ha dichiarato in un nuovo post su Truth Social che gli Stati Uniti colpiranno l'Iran "MOLTO DURAMENTE STASERA" e che "a un certo punto, non troppo lontano, prenderemo l'isola di Kharg e altri punti infrastrutturali petroliferi, assumendo il controllo totale dei loro mercati petroliferi e del gas". Trump lo ha paragonato a ciò che hanno fatto con il Venezuela, "che sta funzionando alla grande sia per il Venezuela che per gli Stati Uniti d'America."

L'isola di Kharg è una piccola isola al largo della costa iraniana che dispone di un importante terminal petrolifero, e il 90% del petrolio greggio esportato passa attraverso l'isola, partendo principalmente verso la Cina. È anche considerato la linea di salvezza economica del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC), come riportato dalla BBC.

Gli Stati Uniti hanno già attaccato l'isola di Kharg in passato: il 13 marzo Trump ha dichiarato che gli attacchi aerei "hanno completamente annientato" tutti gli obiettivi militari sull'isola, e ha usato un possibile attacco sull'isola come minaccia contro l'Iran. In un'intervista a Fox News giovedì, Trump ha detto che gli Stati Uniti "hanno sganciato bombe per un valore di 250 milioni di dollari" ieri sera e ha affermato che forse non hanno lo "stomaco" per un'operazione militare che potrebbe mettere a rischio vite americane. "Non voglio avere stivali a terra, ma se volessi, potremmo mettere un piccolo gruppo di soldati e prendere il controllo di tutto il posto".

Nonostante le discussioni su un cessate il fuoco, i continui attacchi tra Iran e Stati Uniti, con le risposte statunitensi dopo l'abbattimiento di un elicottero, hanno reso il cessate il fuoco "privo di significato", secondo fonti di Teheran a Reuters. Gli attacchi statunitensi colpirono una petroliera indiana al largo dell'Oman e uccisero tre marinai indiani.