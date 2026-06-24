Gli Stati Uniti Congress approvano una misura che chiede al presidente Donald Trump di fermare la guerra in Iran

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Sembra che il Senato degli Stati Uniti stia iniziando a stancarsi della guerra del presidente Donald Trump con l'Iran in Medio Oriente, causando ripercussioni mondiali a causa della stretta sullo Stretto di Hormuz. BBC News riporta che il Congresso, controllato dai repubblicani, ha ufficialmente approvato una misura che impone a Trump di fermare la sua guerra con l'Iran o di cercare l'approvazione del Congresso prima di lanciare ulteriori azioni militari.

Va detto che, sebbene questa sia una dichiarazione molto audace e aperta su come il Senato degli Stati Uniti considera il conflitto in corso, non è una misura che abbia peso legale, poiché è principalmente una richiesta simbolica.

Naturalmente, questa sentenza non ha particolarmente apprezzato Trump, che ha rivolto a Truth Social per considerare la mossa "fuori tempismo" e che il Senato "ha solo reso il mio lavoro più difficile, ma lo farò, in un modo o nell'altro, perché lo faccio sempre!"

Trump afferma persino di avere l'Iran "sulle 'corde'" e che il paese è "pronto a scendere per l'autunno, disposto a darci praticamente qualsiasi cosa".

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Se non ha alcun peso legale reale, potresti chiederti perché questa richiesta sia una mossa così audace. In sostanza, questa è la prima volta che la Risoluzione sui Poteri di Guerra del 1973 viene votata a favore da entrambe le camere del Congresso da quando è stata creata oltre 50 anni fa, dimostrando che il Senato è stanco delle azioni aggressive e continue di Trump.