Gli Stati Uniti deportano i migranti criminali in Eswatini in base a una nuova politica

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Un volo di deportazione che trasportava migranti condannati per crimini violenti è arrivato in Eswatini, segnalando il rinnovato uso da parte del governo degli Stati Uniti delle deportazioni di paesi terzi, ha detto il Dipartimento per la sicurezza interna.

"E' atterrato un volo sicuro di deportazione in un paese terzo diretto in Eswatini, nell'Africa meridionale. Questo volo ha portato con sé individui così barbari che i loro paesi d'origine si sono rifiutati di riprenderli", ha detto martedì la portavoce del Dipartimento per la sicurezza interna Tricia McLaughlin.

Il trasferimento, che coinvolge individui respinti dai loro paesi di origine, arriva dopo che una sentenza della Corte Suprema di giugno ha spianato la strada legale per tali rimozioni. In base alla nuova politica, le autorità statunitensi possono ora deportare cittadini stranieri in altre nazioni con un preavviso minimo.