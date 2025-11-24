Gli Stati Uniti designano Maduro come terrorista, aprendo la porta all'azione militare

HQ

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha ufficialmente designato il cartello di Maduro, un'organizzazione legata da Washington all'esercito e al governo venezuelano, come organizzazione terroristica straniera (FTO).

Secondo gli Stati Uniti, il cartello è guidato da Maduro e si impegna in attività che minacciano i cittadini americani e la sicurezza nazionale, incluso il traffico di droga verso gli Stati Uniti e l'Europa.

Da SDGT a FTO

La designazione segue una precedente mossa del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti di luglio 2025 che aveva classificato il cartello come entità terroristica globale (SDGT) appositamente designata.

Gli esperti affermano che la designazione FTO amplia le opzioni per l'amministrazione Trump, che vanno dalle sanzioni alle potenziali misure militari, e sebbene la designazione stessa non autorizzi un'azione militare, stabilisce una base legale per un intervento nel territorio venezuelano.

L'annuncio coincide con una maggiore presenza militare statunitense nei Caraibi meridionali, volta a interrompere il traffico di droga. Washington afferma che le operazioni recenti hanno distrutto circa venti navi della droga e causato la morte di 83 sospetti trafficanti.