Gli Stati Uniti e il Regno Unito annunceranno giovedì un accordo tariffario L'accordo commerciale dovrebbe ridurre le tariffe sull'acciaio e sulle auto.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti e il Regno Unito . Entrambi i paesi si stanno preparando ad annunciare un accordo volto a ridurre le tariffe su beni chiave, tra cui acciaio e automobili, segnando il primo accordo di questo tipo da quando il presidente Donald Trump ha imposto tariffe globali. Questo annuncio, atteso per oggi, allenterà alcune delle tensioni commerciali derivanti dai dazi di Trump, che hanno avuto un impatto su entrambi i paesi. Sebbene si preveda che l'accordo si concentri sulla riduzione dei prelievi su settori specifici, il suo significato politico non può essere sottovalutato. WASHINGTON - 27 febbraio 2025: il primo ministro del Regno Unito Keir Starmer arriva alla Casa Bianca per un incontro con il presidente Donald Trump // Shutterstock