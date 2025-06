Gli Stati Uniti entrano nel conflitto israelo-iraniano

HQ

Le ultime notizie su Israele e Iran . Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato che le forze statunitensi hanno effettuato attacchi aerei coordinati sui principali impianti nucleari iraniani, segnando l'ingresso ufficiale del paese nel conflitto in corso tra Israele e Iran.



Potresti essere interessato: Putin esprime preoccupazione per la potenziale Terza Guerra Mondiale.



"Abbiamo completato con successo il nostro attacco ai tre siti nucleari in Iran, tra cui Fordow, Natanz ed Esfahan. Tutti gli aerei sono ora al di fuori dello spazio aereo iraniano. Un carico completo di bombe è stato sganciato sul sito delle primarie, Fordow", ha scritto Trump su Truth Social.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha descritto l'operazione come un successo militare decisivo e ha avvertito di ulteriori attacchi se l'Iran non riuscisse a perseguire la pace. Nonostante i tentativi diplomatici, le tensioni rimangono alte e si teme una più ampia instabilità in Medio Oriente.