Gli Stati Uniti fermeranno gli sforzi di pace in Ucraina se non si faranno presto progressi, dicono Trump e Rubio Dopo settimane di negoziati in stallo, Washington segnala di essere pronta a camminare a meno che non vengano fatti progressi reali nei prossimi giorni.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Nonostante i rinnovati sforzi diplomatici e le risposte incoraggianti degli alleati europei, l'amministrazione degli Stati Uniti sta perdendo fiducia nel processo di pace tra Russia e Ucraina. Donald Trump e Marco Rubio hanno lasciato intendere che, a meno che i colloqui non mostrino presto progressi tangibili, gli Stati Uniti potrebbero abbandonare del tutto il loro ruolo di mediazione. A porte chiuse, la frustrazione sta crescendo, con Washington che considera sempre più la posizione della Russia come deliberatamente ostruzionistica. Mentre un cessate il fuoco parziale è stato negoziato in Arabia Saudita, il conflitto continua, causando recentemente decine di vittime nel nord-est dell'Ucraina. I leader europei sembrano ricettivi a un nuovo quadro di pace degli Stati Uniti, ma il vero test sta nel modo in cui Mosca e Kiev reagiranno. Marco Rubio, JD Vance e Donald Trump // Shutterstock