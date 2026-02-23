Gli Stati Uniti fermeranno la riscossione delle tariffe annullate dalla Corte Suprema

HQ

L'agenzia Customs and Border Protection (CBP) degli Stati Uniti smetterà di riscuotere i dazi imposti ai sensi dell'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) alle 00:01 EST di martedì, a seguito di una sentenza della Corte Suprema che li ha dichiarati illegali. La sospensione arriva più di tre giorni dopo che l'alta corte ha annullato i dazi, che avevano generato oltre 500 milioni di dollari di ricavi giornalieri.

In un messaggio ai spedizionieri, la CBP ha dichiarato di aver disattivato tutti i codici tariffari legati agli ordini IEEPA del presidente Donald Trump, ma non ha fornito dettagli sui rimborsi per gli importatori. L'agenzia ha chiarito che la sospensione non influisce sugli altri dazi dell'era Trump ai sensi della Sezione 232 (sicurezza nazionale) o della Sezione 301 (pratiche commerciali sleali).

Nel frattempo, Trump ha imposto una nuova tariffa globale del 15% sotto un'autorità legale diversa per sostituire i dazi IEEPA annullati dalla Corte Suprema. La CBP ha dichiarato che fornirà ulteriori indicazioni agli spedizionieri tramite il suo Servizio di Messaggistica dei Sistemi Cargo mentre la comunità commerciale si adatta ai cambiamenti...