Gli Stati Uniti hanno rimborsato 81 miliardi di dollari di dazi dopo che l'iniziativa Trump è stata dichiarata illegale

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Solo a febbraio la Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso che i dazi imposti dal presidente Donald Trump erano in realtà illegali e violavano le leggi imposte dal paese. Questo significava che i dazi dovevano essere eliminati e la ricchezza sottratta a molte aziende che avevano pagato le tasse aumentate doveva essere restituita.

Questo sforzo è iniziato nell'ultimo anno fiscale, con gli Stati Uniti che inizialmente hanno pagato 5 miliardi di dollari. Da allora ha aumentato significativamente i suoi sforzi, restituendo 81 miliardi di dollari di rimborsi tariffari in questo anno fiscale in corso, secondo Sky News.

Si menziona che circa 71 miliardi di dollari sono stati restituiti tra maggio e giugno e, del totale delle tasse tariffarie raccolte, circa il 42% è idoneo al rimborso, pari a circa 166 miliardi di dollari.

La sentenza della Corte Suprema significherà che la tassa tariffaria globale di Trump finirà il 24 luglio, il che significa che mancano 10 giorni prima che il dazio globale del 10% venga definitivamente revocato.