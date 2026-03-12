Notizie dal mondo
Gli Stati Uniti lanciano indagini sulla Sezione 301 su 16 principali partner commerciali: ecco l'elenco dei paesi
Washington prende di mira i paesi con grandi surplus commerciali.
Gli Stati Uniti hanno aperto indagini ai sensi della Sezione 301 del Trade Act del 1974 su 16 principali partner commerciali, con l'obiettivo di contrastare quelle che Washington definisce pratiche commerciali sleali.
Questo consente al Rappresentante Commerciale degli Stati Uniti di imporre dazi o altre misure di ritorsione. L'amministrazione afferma che tutti tranne uno dei paesi gestiscono notevoli surplus commerciali di beni con gli Stati Uniti, potenzialmente svantaggiando i produttori americani.
Se vuoi conoscere i paesi coinvolti, ecco la lista:
- Unione Europea
- Cina
- Messico
- Vietnam
- Taiwan
- Thailandia
- Giappone
- India
- Corea del Sud
- Svizzera
- Malaysia
- Indonesia
- Cambogia
- Bangladesh
- Norvegia
- Singapore