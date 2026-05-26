Gli Stati Uniti lanciano nuovi attacchi contro l'Iran in quella che definiscono "legittima difesa"

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Dopo un lungo cessate il fuoco e, se si deve credere ai funzionari statunitensi, a tratti di pace costruttivi in corso dietro le quinte, è stato uno shock che gli Stati Uniti abbiano recentemente condotto numerosi attacchi aerei mirati nel sud dell'Iran, prendendo di mira siti missilistici iraniani e imbarcazioni che tentavano di posizionare mine nello Stretto di Hormuz.

Come riporta la BBC, la comunicazione ufficiale degli Stati Uniti definisce questi attacchi "autodifesa" e afferma anche che erano "progettati per proteggere le nostre truppe dalle minacce poste dalle forze iraniane".

Inoltre, il capitano Tim Hawkins del Comando Centrale sostiene che gli Stati Uniti "continuano a difendere le nostre forze usando la moderazione durante il cessate il fuoco in corso", anche se gli attacchi sono stati messi sotto esame perché non hanno effettivamente rispettato gli standard ufficiali per i termini del cessate il fuoco.

Marco Rubio, Segretario di Stato degli Stati Uniti, sostiene che nonostante questi attacchi, i colloqui di pace sono ancora in corso:

"Vedremo se riusciamo a fare progressi. Penso che ci sia molto scambio di discussioni su specifici linguaggi nel documento iniziale, quindi ci vorranno alcuni giorni," ha detto ai giornalisti.