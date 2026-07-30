Gli Stati Uniti lanciano una "forte ondata" di attacchi contro l'Iran in risposta ai tentativi di attacchi con missili balistici

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All'inizio di questa settimana, Stati Uniti e Iran avevano concordato un cessate il fuoco nel tentativo di raggiungere una conclusione pacifica della guerra in corso in Medio Oriente, che continua a influenzare il commercio e le scorte globali di carburante. Sebbene ci siano state comunque segnalazioni di attacchi 'non attribuiti', il cessate il fuoco sembra già giunto al termine poiché gli Stati Uniti hanno lanciato una "pesante ondata" di attacchi contro l'Iran in risposta a un tentativo di attacco con missili balistici lanciato dal paese mediorientale il 28 luglio.

Si dice che l'esercito statunitense abbia colpito dozzine di obiettivi del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica seguendo di recente basi statunitensi in Giordania e navi nello Stretto di Hormuz colpite di fuoco. Secondo BBC News, i media statali iraniani affermano che questi attacchi hanno ucciso tre persone, tra cui un bambino di due anni.

Parlando di questi recenti attacchi, il presidente Donald Trump ha dichiarato: "Li colpiremo molto duramente perché tocca a noi colpirli. Sanno che sta arrivando. Ci hanno chiesto di non farlo."

L'Iran ha effettivamente lanciato attacchi in risposta, ma gli Stati Uniti affermano che tutti i missili sono stati intercettati.

Inutile dire che sembra che la guerra di Trump in Iran, che avrebbe dovuto durare solo poche settimane all'inizio, continuerà molto più a lungo, con il conflitto che ha già superato il traguardo di cinque mesi.