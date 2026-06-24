Gli Stati Uniti permettono all'Iran di arrivare due giorni prima della prossima partita di Coppa del Mondo

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Gli Stati Uniti (in particolare, il Dipartimento della Sicurezza Interna (DHS)) hanno annunciato martedì che la nazionale iraniana potrà entrare nel paese due giorni prima dell'ultima partita della fase a gironi, rispondendo alle continue critiche e lamentele della federazione calcistica iraniana, dei suoi giocatori e dell'allenatore, che hanno definito la nazione più oppressa nella storia dei Mondiali.

"Per la terza partita della squadra iraniana a Seattle il 26 giugno, alla squadra è stato permesso di entrare negli Stati Uniti due giorni prima della partita", ha dichiarato il DHS in un comunicato. "La squadra iraniana dovrà comunque lasciare il giorno della fine della partita. Le misure di sicurezza e il protocollo complessivo sono gli stessi".

Nonostante fosse stato progettato per caso per giocare le loro tre partite della fase a gironi negli Stati Uniti, il paese di Donald Trump non permise loro di restare sul proprio territorio, costringendoli a tenere il training camp in Messico e a entrare e uscire dagli Stati Uniti entro 24 ore prima e dopo la partita. Queste restrizioni di viaggio sono state leggermente ridotte.

L'Iran può ancora qualificarsi per gli ottavi di finale

L'Iran giocò le prime due partite a Los Angeles lasciando un biglietto scritto a mano ringraziando la città (con una grande comunità iraniana) per la loro ospitalità.

L'Iran ha ottenuto due pareggi nelle prime partite contro Nuova Zelanda e Belgio, e giocherà contro l'Egitto sabato 27 giugno alle 5:00 CEST, alle 4:00 BST. Ora secondi nel gruppo G, una vittoria li qualificherebbe per i 32 come leader del gruppo, e un pareggio potrebbe bastare per qualificarsi secondi o addirittura terzi nel gruppo, a seconda dei risultati di quello e di altri gruppi.