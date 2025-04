Gli Stati Uniti pianificano una forte riduzione delle truppe in Siria

HQ

Le ultime notizie sugli Stati Uniti e la Siria . In una mossa calcolata per consolidare le risorse, l'esercito degli Stati Uniti si sta preparando a ridurre il numero delle sue truppe in Siria di quasi la metà, scendendo sotto la soglia dei 1.000.

Ciò avviene in un contesto di coordinamento in corso con le forze a guida curda e di un focus sulla prevenzione del riemergere dell'ISIS, e vedrà le forze statunitensi concentrarsi in luoghi selezionati, pur mantenendo le capacità per attacchi mirati e operazioni antiterrorismo.

Anche se la più ampia impronta regionale rimane intatta, con rinforzi aerei e navali dispiegati di recente, questo passo sottolinea un ruolo americano più mirato e forse contenuto sul terreno. Per ora, resta da vedere come si evolverà la situazione.