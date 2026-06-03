Gli Stati Uniti potrebbero schierare armi nucleari più ampiamente in Europa

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Come affermato dal Financial Times e riportato da Reuters e YLE, gli Stati Uniti potrebbero essere disposti a impiegare le loro armi nucleari in più alleati europei di quanti ne facciano attualmente. Questo sarebbe visto come un atto di equilibrio rispetto al fatto che gli Stati Uniti stanno pianificando di ridurre le loro truppe e l'equipaggiamento in Europa.

Attualmente si stima che le armi nucleari degli Stati Uniti siano schierate (in Europa) in Turchia, Paesi Bassi, Belgio, Italia, Germania e possibilmente anche in Gran Bretagna. Secondo il Financial Times, la Polonia e gli stati baltici hanno mostrato interesse ad avere armi nucleari statunitensi sul loro territorio.

Va però detto che Reuters non è riuscita a verificare immediatamente il rapporto. La Casa Bianca, il Dipartimento della Difesa e la NATO non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.