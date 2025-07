Gli Stati Uniti prendono di mira Iran e Hezbollah in un nuovo round di sanzioni Gli Stati Uniti reprimono il commercio segreto di petrolio e le reti finanziarie legate a Hezbollah per frenare le attività destabilizzanti.

HQ Le ultime notizie su Israele e Iran . Il Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato nuove sanzioni volte a smantellare una rete accusata di mascherare il petrolio iraniano come iracheno per aggirare le restrizioni, insieme a misure contro un'istituzione finanziaria controllata da Hezbollah. "Il Tesoro continuerà a prendere di mira le fonti di reddito di Teheran e intensificherà la pressione economica per interrompere l'accesso del regime alle risorse finanziarie che alimentano le sue attività destabilizzanti", ha detto giovedì il segretario al Tesoro Scott Bessent. I funzionari affermano che la mossa riguarda sia i flussi di entrate che le operazioni logistiche legate a Teheran e ai suoi delegati regionali. Diversi individui, navi e aziende sono ora sotto sanzioni per aver facilitato transazioni che presumibilmente nascondevano il sostegno a Hezbollah. Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, camminando verso un colloquio alla Casa Bianca sulla via del ritorno, si è fermato per alcune domande il 28 aprile 2025 Washington DC // Shutterstock