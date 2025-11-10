Gli Stati Uniti puntano a mettere in campo 1 milione di droni nei prossimi 2-3 anni

HQ

L'esercito degli Stati Uniti prevede di mettere in campo almeno un milione di droni entro i prossimi due o tre anni, combinando partnership con il settore privato e produzione interna, ha detto un portavoce dell'esercito a Military Times.

Il segretario dell'esercito Dan Driscoll delinea il programma pilota SkyFoundry, che mira a stimolare l'industria dei droni degli Stati Uniti, aumentare l'accesso ai materiali delle terre rare e fornire droni per esigenze operative immediate.

Prepararsi per un campo di battaglia incentrato sui droni

Secondo queste informazioni, alcuni droni saranno sacrificabili, mentre altri saranno durevoli ma non permanenti. L'esercito prevede inoltre di addestrare il personale sia nelle operazioni con i droni che nelle tattiche anti-droni.

Il rappresentante Pat Harrigan (R-NC) afferma che lo SkyFoundry Act garantisce che gli Stati Uniti possano produrre droni su larga scala, ridurre la dipendenza dalle catene di approvvigionamento estere e impedire ai nemici di produrre più delle forze americane. Cosa ne pensa?