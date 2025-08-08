Gli Stati Uniti raddoppiano la ricompensa per la cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro

HQ

Le ultime notizie su Venezuela e Stati Uniti . Donald Trump ha raddoppiato la ricompensa offerta dagli Stati Uniti per le informazioni che portano alla cattura, o alla cattura effettiva, dell'attuale presidente venezuelano Nicolás Maduro. Il procuratore generale degli Stati Uniti Pam Bondi ha già offerto una ricompensa di 25 milioni di dollari per la cattura di Maduro, oltre ad altre ricompense significative per i membri chiave del suo gabinetto, a gennaio. Accusa l'attuale leader del paese latinoamericano di traffico di droga, narco-terrorismo, corruzione e collaborazione con un'organizzazione terroristica, in quest'ultimo caso con le FARC della Colombia, e ora ha deciso di aumentare l'importo sulla sua testa a 50 milioni di dollari, secondo la BBC.

Il Dipartimento di Giustizia accusa il governo di Maduro di collaborare anche con la banda venezuelana Tren de Aragua, recentemente inserita nella lista delle organizzazioni terroristiche (molti dei cui membri sono stati inviati nella prigione di El Salvador Cecot), e anche con il cartello di Sinaloa per "usare la cocaina come arma e inondare gli Stati Uniti con essa".

Il ministro degli Esteri venezuelano Yvan Gil ha definito patetico l'annuncio di Maduro della nuova taglia e ha accusato l'amministrazione Trump di aver creato una cortina fumogena a spese di Maduro per coprire lo scandalo mediatico sulla presunta apparizione del nome del presidente Trump nei documenti di Epstein. "Non ci stupiamo, venendo da chiunque provenga".

Maduro è succeduto a Hugo Chávez nel governo del Venezuela nel 2013 e ha avuto una politica continuista per il paese basata sul socialismo bolivariano. Le ultime elezioni nel paese (che hanno riconfermato Maduro al potere per altri 6 anni) sono state accusate di essere truccate da una larga maggioranza della comunità internazionale. Le sue relazioni con gli Stati Uniti non sono mai state buone; Il Venezuela è anche uno dei principali paesi produttori di petrolio al mondo.