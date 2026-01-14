Gli Stati Uniti rafforzano le difese contro i droni in vista della Coppa del Mondo FIFA: "Una nuova era per difendere la nostra superiorità aerea"

HQ

Il governo degli Stati Uniti sta investendo 115 milioni di dollari in tecnologia anti-droni per rafforzare la sicurezza in torno alla Coppa del Mondo FIFA 2026 e agli eventi imminenti che segnano il 250º anniversario dell'America, ha dichiarato lunedì il Dipartimento della Sicurezza Interna.

La Coppa del Mondo sarà uno dei più grandi test di sicurezza per l'amministrazione del presidente Donald Trump, con oltre un milione di visitatori destinati a viaggiare negli Stati Uniti e miliardi in più che seguiranno in tutto il mondo. I funzionari affermano che le grandi folle e l'attenzione globale rendono le minacce dei droni una preoccupazione crescente.

Le paure sono aumentate man mano che la guerra in Ucraina ha mostrato quanto droni piccoli e a basso costo possano essere usati per compiere attacchi letali. I recenti incidenti con droni vicino agli aeroporti sia in Europa che negli Stati Uniti hanno anche sollevato allarmi tra le agenzie di sicurezza.

"Stiamo entrando in una nuova era per difendere la nostra superiorità aerea", ha detto la Segretaria alla Sicurezza Interna Kristi Noem, sottolineando la necessità di proteggere sia i confini degli Stati Uniti sia l'interno del paese. Il dipartimento non ha specificato quali sistemi verranno utilizzati, ma le opzioni includono software di tracciamento, laser, microonde e armi automatizzate.

La decisione si basa sui finanziamenti precedentemente annunciati dalla FEMA, che ha assegnato 250 milioni di dollari a 11 stati che ospitano partite della Coppa del Mondo per acquistare tecnologie simili. I leader statali, inclusa la governatrice di New York Kathy Hochul, hanno sollecitato un'azione federale più forte mentre le minacce dei droni continuano a evolversi.

