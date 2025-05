Gli Stati Uniti riducono al 30% i dazi sui piccoli pacchi cinesi I nuovi adeguamenti tariffari mirano ad allentare le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina.

HQ Le ultime notizie su Stati Uniti e Cina . Gli Stati Uniti hanno recentemente annunciato una significativa riduzione della tariffa "de minimis" sulle spedizioni cinesi di basso valore, abbassandola al 30% per i pacchi postali diretti al consumatore. Sebbene la nuova tariffa offra sollievo ai giganti cinesi dell'e-commerce, la riduzione rappresenta ancora un onere elevato rispetto alle precedenti esenzioni. Nonostante le modifiche, gli esperti suggeriscono che queste tariffe potrebbero continuare a influire sulla velocità e sul costo delle spedizioni negli Stati Uniti. San Diego, CA USA - 29 marzo 2024: un pacchetto ricevuto dal mercato online Temu // Shutterstock