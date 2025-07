Gli Stati Uniti riprendono le consegne di armi all'Ucraina dopo la pausa del Pentagono L'amministrazione Trump riavvia le spedizioni di armi difensive all'Ucraina.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Gli Stati Uniti hanno ripreso l'invio di armi all'Ucraina, tra cui proiettili di artiglieria e razzi guidati, a seguito di una temporanea interruzione ordinata dal Pentagono per rivedere le scorte, che ha colto di sorpresa la Casa Bianca. "Putin non sta trattando bene gli esseri umani", ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante una riunione di gabinetto, spiegando l'inversione della pausa. "Sta uccidendo troppe persone. Quindi stiamo inviando alcune armi difensive all'Ucraina, e l'ho approvato". La pausa, che secondo quanto riferito ha sorpreso sia gli alleati che i membri dell'amministrazione Trump, ha portato ad attriti interni sulla comunicazione e sull'autorità. Sebbene lo stato di alcuni sistemi rimanga incerto, Trump ha ora approvato nuove consegne. FORT BRAGG, CAROLINA DEL NORD - 10 GIUGNO: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sale sul palco durante un raduno con le truppe dell'esercito degli Stati Uniti il 10 giugno 2025 a Fort Bragg, nella Carolina del Nord // Shutterstock