Gli Stati Uniti sanzioneranno il Sudan per l'uso confermato di armi chimiche Washington prevede restrizioni all'esportazione e al credito in mezzo al conflitto in corso.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti e il Sudan . Il governo degli Stati Uniti ha annunciato venerdì nuove sanzioni contro il Sudan dopo aver confermato l'uso di armi chimiche da parte delle forze militari sudanesi durante gli scontri del 2024 con i gruppi paramilitari. Queste misure limiteranno le esportazioni e gli aiuti finanziari degli Stati Uniti, riflettendo la condanna di Washington di tali violazioni nel mezzo dell'escalation della crisi umanitaria del paese. Le autorità sudanesi hanno respinto le accuse, definendole infondate e politicamente motivate. Abdel Fattah al-Burhan