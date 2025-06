Gli Stati Uniti schierano aerei da combattimento in Medio Oriente mentre il conflitto israelo-iraniano si intensifica

HQ

Le ultime notizie su Israele e Iran . Con l'intensificarsi del conflitto tra Israele e Iran, gli Stati Uniti stanno rafforzando la loro presenza aerea in Medio Oriente estendendo gli attuali dispiegamenti e inviando ulteriori aerei da combattimento, secondo i funzionari (via Reuters).

Uno dei funzionari ha detto che i dispiegamenti includono aerei da combattimento F-16, F-22 e F-35. I funzionari descrivono la mossa come principalmente difensiva, volta a contrastare le minacce aeree e sostenere la stabilità regionale, ma come sempre, restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.