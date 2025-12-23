Gli Stati Uniti sequestrano una petroliera venezuelana diretta in Cina: la Cina afferma che il sequestro viola il diritto internazionale

HQ

La Cina ha dichiarato lunedì che il sequestro da parte degli Stati Uniti di navi straniere costituiva una grave violazione del diritto internazionale, dopo che le forze statunitensi avevano intercettato una petroliera che trasportava greggio venezuelano diretto alla Cina.

La Cina sostiene che il sequestro viola il diritto internazionale

Durante una conferenza stampa regolare a Pechino, il portavoce del ministero degli esteri Lin Jian ha affermato che il Venezuela ha il diritto di condurre commerci normali con altri paesi e ha ribadito l'opposizione della Cina a quelle che definisce sanzioni "unilaterali e illegali" imposte da Washington.

La discussione è seguita l'intercettazione da parte della Guardia Costiera degli Stati Uniti di una petroliera battente bandiera Panama al largo della costa venezuelana sabato. La mossa è arrivata pochi giorni dopo che il presidente Donald Trump ha annunciato un "blocco" contro le petroliere autorizzate in entrata o in uscita dal Venezuela.

La petroliera, Centuries, era diretta verso la Cina

Secondo i documenti di navigazione, la petroliera, Centuries , trasportava circa 1,8 milioni di barili di petrolio greggio venezuelano Merey ed era diretta verso la Cina. I funzionari statunitensi hanno dichiarato che la nave era stata falsamente bandiera e faceva parte della cosiddetta flotta ombra venezuelana, utilizzata per eludere le sanzioni.

Il governo venezuelano ha denunciato l'intercettazione come un atto di "pirateria internazionale". La Cina, il maggior acquirente di greggio venezuelano, si affida al petrolio per circa il 4% delle sue importazioni totali. Un episodio che sottolinea le crescenti tensioni per l'applicazione da parte degli Stati Uniti delle sanzioni sulle esportazioni petrolifere venezuelane.