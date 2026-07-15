Gli Stati Uniti si stanno avvicinando a rendere permanente Daylight Risparmio di tempo

HQ

Gli Stati Uniti si stanno avvicinando sempre di più all'eliminazione della necessità di cambiare i loro orologi due volte l'anno. È stato approvato un disegno di legge alla Camera dei Rappresentanti che mira a rendere permanente l'ora legale, il che significa che sarà necessario che gli orologi saltino avanti e indietro più volte all'anno.

Questo sforzo è un disegno di legge sostenuto dal presidente Donald Trump noto come Sunshine Protection Act, che sembrava avere una prospettiva piuttosto favorevole alla Camera dei Rappresentanti, venendo approvato con un voto di 308 a 117, secondo NBC News. L'obiettivo del disegno di legge è far operare gli Stati Uniti solo sul fuso orario che riconoscono tra marzo e novembre, cioè il fuso orario 'estivo' attualmente in vigore.

Sebbene si tratti di un progresso sulla questione, va detto che nulla entrerà in vigore finché il Senato non prenderà una decisione sulla questione. Questo voto è semplicemente una formalità per permettere al disegno di legge di passare al Senato per la sua valutazione. Il Senato ha già mostrato opposizione a tale idea, con una precedente versione del disegno di legge che si è bloccata lo scorso anno.