Gli Stati Uniti smobilitano 2.000 soldati della Guardia Nazionale schierati a Los Angeles

HQ

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . L'attuale agenda dell'amministrazione statunitense sull'immigrazione si sta traducendo in un problema transnazionale il cui impatto sociale si fa sentire soprattutto nelle aree con la più alta percentuale di popolazioni di immigrati di prima e seconda generazione. A giugno, le deportazioni a caldo provocarono un'ondata di rivolte nella città di Los Angeles così gravi che il governatore della California dovette chiamare la Guardia Nazionale per ristabilire l'ordine nelle strade. Più di 4.000 soldati della Guardia Nazionale tra volontari e riservisti sono stati schierati.

Sebbene la maggior parte delle proteste siano state pacifiche, alcune si sono trasformate in rivolte e saccheggi. Sembra ora che l'ordine stia finalmente tornando nelle strade, e 2.000 soldati sono stati smobilitati e potranno tornare a casa, come riferisce EFE. Altri 2.000 soldati rimangono schierati per proteggere gli edifici governativi e il personale governativo coinvolto nei raid sull'immigrazione dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Questi restanti 2.000 soldati rimangono sul terreno, mentre la questione è stata rimossa dalle notizie quotidiane. In particolare, la questione del dispiegamento militare (tra cui 700 marines) è ancora all'esame della corte d'appello federale della California, che inizialmente ha stabilito che Trump poteva mantenere il controllo delle truppe, anche se si tratta di una giurisdizione statale, non federale.