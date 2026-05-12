Gli Stati Uniti sono in trattative con la Danimarca per aprire nuove basi in Groenlandia

HQ

All'inizio del 2026, le tensioni sono rapidamente aumentate, poiché sembrava che gli Stati Uniti potessero fare mosse per rivendicare la Groenlandia, una mossa che ha rapidamente frustrato la Danimarca e portato a conversazioni tese tra gli Stati Uniti e molti diversi paesi europei. La ragione di questa mossa era legata al fatto che gli Stati Uniti sostenevano che la minore presenza militare della Groenlandia rappresentasse un rischio per la sicurezza, mentre la Danimarca sosteneva che gli Stati Uniti fossero completamente fuori linea e quei groenlandesi facevano campagna per evitare di essere assorbiti negli Stati Uniti, scegliendo di favorire la sovranità danese e di mantenere i benefici dei legami europei.

Dopo alcune settimane molto frenetiche, le tensioni cominciarono ad attenuarsi e questa questione presto svanì sullo sfondo, poiché gli Stati Uniti si ritrovarono di nuovo coinvolti in un conflitto in Medio Oriente. Tuttavia, sembra che il tema della sicurezza in Groenlandia sia ancora molto vivo, poiché ora la BBC News riporta che "colloqui strettamente sorvegliati" sono ancora in corso tra Stati Uniti e Danimarca con l'accusa di aprire ulteriori basi militari in Groenlandia.

Le informazioni affermano che gli Stati Uniti stanno cercando di aprire tre nuove basi nel territorio meridionale della Danimarca e che la Danimarca sembra disposta ad accettare tale idea, con gli Stati Uniti che affermano che i colloqui sono finora ottimistici.

Si dice che l'obiettivo sia utilizzare le basi per monitorare l'attività marittima russa e potenzialmente anche cinese nel Circolo Polare Artico e nell'area tra Groenlandia, Islanda e Regno Unito, una parte del mondo considerata il Gap GIUK.