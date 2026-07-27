Gli Stati Uniti sospendono gli attacchi contro l'Iran nell'ultimo tentativo di ospitare colloqui di pace

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La guerra in Medio Oriente continua tra Stati Uniti e Iran, tutti dopo che i due attacchi sono ripresi dopo che i colloqui di pace si sono bloccati e falliti. Abbiamo visto gli Stati Uniti prendere di mira infrastrutture chiave in Iran nel tentativo di indebolire il paese mediorientale, mentre gli iraniani hanno risposto in parte con attacchi contro basi militari e navi statunitensi. Tuttavia, la violenza è giunta a una fine per un breve momento.

Secondo The Guardian, gli Stati Uniti hanno sospeso ulteriori attacchi, tutti mentre alti funzionari militari hanno consigliato al presidente Donald Trump di sospendere i bombardamenti per aprire nuovi colloqui di pace con l'Iran. Il paese mediorientale ha poi risposto allo stesso modo mentre i due lavorano per trovare una soluzione pacifica alla violenza in corso.

Questa mossa ha portato al prezzo del petrolio a calare nei mercati di tutto il mondo, una pausa per i consumatori colpiti dall'embargo commerciale e dalle limitazioni in vigore nello Stretto di Hormuz e nella regione nel suo complesso.

Mentre gli Stati Uniti sembrano interessati a trovare una soluzione per porre fine al conflitto, un accordo che sembra basato interamente sulla rinuncia delle capacità nucleari dell'Iran, si prevede che Trump sarà visitato dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu martedì, un evento che potrebbe cambiare la dinamica, dato che il leader israeliano è stato critico verso una soluzione pacifica e ha incoraggiato gli Stati Uniti a continuare gli attacchi contro il paese mediorientale.