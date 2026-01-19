Gli Stati Uniti stanno considerando di offrire asilo agli ebrei britannici L'avvocato di Trump afferma che il Regno Unito non è più "sicuro" e ha discusso rifugio con il Dipartimento di Stato.

HQ I rapporti suggeriscono che il governo degli Stati Uniti sta valutando la possibilità di concedere asilo agli ebrei che lasciano il Regno Unito, citando l'aumento dell'antisemitismo. Robert Garson, avvocato personale del presidente Donald Trump, ha detto al Telegraph di aver discusso l'idea con il Dipartimento di Stato. Garson, ex avvocato britannico, ha dichiarato che gli eventi recenti (inclusi un attacco islamista a una sinagoga di Manchester e le proteste dopo il conflitto Hamas-Israele nel 2023) dimostrano che il Regno Unito non è più sicuro per la sua comunità ebraica. Attribuì parte della colpa al Primo Ministro Keir Starmer, sostenendo che il governo permettesse l'aumento dell'antisemitismo. Londra. Regno Unito. 11 luglio 2024. Un enorme aumento dell'antisemitismo segnalato a causa della guerra di Gaza // Shutterstock Garson descrisse gli ebrei britannici come "altamente istruiti" e "anglofoni", presentandoli come un gruppo attraente per un possibile trasferimento. Ha detto di aver anche sollevato l'idea con l'inviato speciale di Trump per combattere l'antisemitismo, Yehuda Kaploun, in qualità di membro del Consiglio Memoriale dell'Olocausto degli Stati Uniti. Un sondaggio del 2025 condotto dall'Institute for Jewish Policy Research ha rilevato che il 35% degli ebrei britannici si sentiva insicuro, un netto aumento rispetto al 9% del 2023, con quasi la metà che considera l'antisemitismo un problema "molto grande". Il sondaggio riflette le crescenti preoccupazioni riguardo all'ostilità nel Regno Unito a seguito degli eventi internazionali. Non è chiaro come gli ebrei britannici si inserirebbero nelle quote di rifugiati statunitensi. In ottobre, l'amministrazione Trump ha annunciato che limiterà le ammissioni di rifugiati a 7.500 per il 2026, principalmente per i sudafricani bianchi, lasciando dubbi sulla logistica di qualsiasi possibile programma di asilo.