HQ

Gli Stati Uniti stanno valutando di punire alcuni alleati della NATO, principalmente Spagna e Gran Bretagna, per non aver sostenuto gli Stati Uniti nella guerra con l'Iran, secondo una email interna del Pentagono, riportata da Reuters. Ciò includerebbe la sospensione della Spagna dalla NATO e la revisione del sostegno diplomatico statunitense alle Isole Falkland (Malvine), un Territorio d'Oltremare britannico vicino all'Argentina.

La Spagna si è espressa apertamente nel rifiutare la guerra in Iran e ha negato l'uso delle basi aeree americane sul suolo spagnolo, Rota e Morón, per attaccare l'Iran. Il Regno Unito ha inizialmente negato agli Stati Uniti l'uso delle proprie basi aeree per attaccare l'Iran, ma in seguito ha permesso loro di usarle solo per missioni difensive contro potenziali attacchi di rappresaglia dall'Iran.

Gli Stati Uniti sono frustrati dai paesi che si sono rifiutati di aiutarli nella guerra contro l'Iran, affermando che concedere loro accesso, basamento e diritti di sorvolo ("ABO") è la "base assoluta per la NATO". Sospendere la Spagna dall'Alleanza avrebbe effetti militari limitati, ma un impatto simbolico, dice il documento, ma non ha determinato come lo farebbero, poiché potrebbe non esserci un meccanismo esistente alla NATO per fare una cosa come la "sospensione" di un paese.

Il portavoce del Pentagono Kingsley Wilson, interrogato dall'email da Reuters, ha detto che non commenteranno le deliberazioni interne ma stanno considerando opzioni "credibili" per assicurarsi che i loro alleati "non siano più una tigre di carta e facciano la loro parte", e che "nonostante tutto ciò che gli Stati Uniti hanno fatto per i nostri alleati NATO, non erano lì per noi".