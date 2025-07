HQ

Dopo il terzo giorno di attacchi israeliani contro le forze governative nel sud della Siria e l'esercito di difesa siriano a Damasco, gli Stati Uniti stanno cercando di porre fine alle violenze tra Israele e Siria.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che l'esercito sta "lavorando per salvare i nostri fratelli drusi", mentre il presidente siriano Ahmed al-Sharaa ha accusato Israele di "escalation su larga scala".

Gli attacchi israeliani nella provincia a maggioranza drusa di Suweida sono iniziati lunedì, dopo che le forze di sicurezza siriane sono state dispiegate in città e sono iniziati i conflitti tra le milizie druse e le forze di sicurezza. Circa 350 persone sono state uccise da domenica, secondo la BBC, eppure ci sono speranze che si possa porre rapidamente fine alle violenze nel governo degli Stati Uniti.

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha scritto sui social media: "Abbiamo coinvolto tutte le parti coinvolte negli scontri in Siria. Abbiamo concordato misure specifiche che porranno fine a questa situazione preoccupante e orribile stasera. Ciò richiederà a tutte le parti di rispettare gli impegni assunti e questo è ciò che ci aspettiamo che facciano".

Al momento non si sa se le parti coinvolte soddisferanno le aspettative degli Stati Uniti, ma fino a quando non lo faranno, sembra che la violenza continuerà, poiché Netanyahu cerca di sostenere i drusi, poiché hanno legami con coloro che vivono in Israele e nelle alture del Golan occupate da Israele.