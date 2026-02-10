Gli Stati Uniti concludono un accordo nucleare civile con l'Armenia

HQ

Gli Stati Uniti e l'Armenia hanno concordato di cooperare nel settore nucleare civile, segnando un significativo approfondimento dei legami tra Washington e un paese che da tempo dipende dalla Russia per energia e sicurezza. L'accordo è stato firmato lunedì a Yerevan dal primo ministro armeno Nikol Pashinyan e dal vicepresidente statunitense JD Vance, che hanno dichiarato che le trattative su un cosiddetto Accordo 123 che consente l'esportazione di tecnologia e competenze nucleari statunitensi.

Vance ha detto che l'accordo potrebbe sbloccare fino a 5 miliardi di dollari nelle esportazioni iniziali degli Stati Uniti, con ulteriori 4 miliardi di dollari in contratti di fornitura e manutenzione di carburante a lungo termine. L'Armenia sta cercando di sostituire la sua vecchia centrale nucleare russa Metsamor e sta valutando le proposte di aziende negli Stati Uniti, in Russia, in Cina, in Francia e in Corea del Sud. Sebbene non sia stata presa una decisione definitiva, l'accordo posiziona fortemente le aziende statunitensi e sottolinea gli sforzi dell'Armenia per diversificare l'influenza di Mosca.

L'accordo arriva sullo sfondo di un accordo di pace mediato dagli Stati Uniti tra Armenia e Azerbaigian firmato sei mesi fa, mentre Washington spinge un più ampio "dividendo di pace" per il Caucaso meridionale. Vance promosse anche piani per un nuovo corridoio di transito che collegasse l'Azerbaigian alla sua enclave di Nakhchivan passando per l'Armenia meridionale, un progetto volto a stimolare il commercio tra Asia ed Europa bypassando Russia e Iran. "Non stiamo solo facendo pace per l'Armenia," ha detto Vance. "Stiamo anche creando una vera prosperità per Armenia e Stati Uniti insieme."