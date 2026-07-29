Gli Stati Uniti vietano l'importazione di robot umanoidi cinesi a causa dei rischi per la sicurezza nazionale

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Mentre Cina e Stati Uniti competono per l'invento di nuovi robot e la padronanza dell'intelligenza artificiale, l'amministrazione Trump ha vietato l'importazione di robot umanoidi e a quattro zampe provenienti da paesi stranieri all'interno dei suoi confini. Questo è dovuto al fatto che questi robot rappresentano un "rischio inaccettabile" per la sicurezza nazionale americana.

Il divieto si applica anche agli inverter di potenza, poiché si dice rappresenti un rischio per l'economia statunitense. Secondo BBC News, l'ambasciata cinese a Washington afferma che Pechino si oppone a questo divieto, vedendolo come questioni commerciali politicizzate e sanzioni imposte sotto "pretesti infondati." L'ambasciata cinese ha anche affermato che la Cina "prenderà tutte le misure necessarie" contro qualsiasi danno ai propri interessi, affermando che i paesi devono collaborare per sviluppare l'IA.

Non è la prima volta che il commercio cinese viene criticato dall'amministrazione Trump. Mentre la Cina sviluppa rapidamente la robotica umanoide per lavoro e svago, gli Stati Uniti stanno evitando che queste macchine superino i loro confini. Se volevi che il tuo robot virale ballasse un po' prima di crollare a terra, purtroppo non sei fortunato negli Stati Uniti.