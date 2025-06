Gli studenti del Congo affrontano gli esami durante l'occupazione dei ribelli La rara cooperazione tra l'M23 e i funzionari statali consente di effettuare test a livello nazionale nelle regioni orientali colpite da conflitti.

HQ Le ultime notizie sulla Repubblica Democratica del Congo . Nonostante l'insicurezza in corso nel Congo orientale, ora sappiamo che migliaia di studenti hanno sostenuto gli esami nazionali questa settimana nelle aree sotto il controllo dei ribelli dell'M23. Lo sforzo ha comportato un complesso coordinamento tra Kinshasa e i leader degli insorti, che hanno permesso alle autorità educative di consegnare i materiali in sicurezza. Mentre le tensioni persistono, entrambe le parti sembrano aver instaurato una fragile collaborazione e dato priorità alla continuità accademica. MATADI, REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO - 22 APRILE 2014: Gruppo di bambini africani in età prescolare non identificati che ballano e cantano nel cortile della scuola // Shutterstock