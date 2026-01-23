Gli studenti giapponesi scelgono Nintendo invece di Google e Sony

HQ

Sembra che Nintendo sarà in grado di scegliere tra i migliori talenti giapponesi in futuro. La società di analisi Risk Monster (tramite Inside Games e Siliconera) ha condotto un sondaggio tra 600 studenti universitari giapponesi del primo e secondo anno, chiedendo loro per chi vorrebbero lavorare dopo la laurea.

Il Giappone è, naturalmente, un paese entusiasmante con grandi aziende tecnologiche, e anche i giganti occidentali sono ben rappresentati. Ma nonostante ciò, fu un certo gigante del gaming a portare a casa la vittoria, ovvero... Nintendo. L'anno scorso erano al terzo posto ma ora hanno portato a casa il 4,7% dei voti. La successiva azienda tecnologica in classifica è stata Google, che si è classificata terza, mentre Sony si è classificata settima.

Il Giappone è noto per la sua forte etica del lavoro, e si è discusso molto sul fatto che le persone si stiano sovraccaricando. Ora sembra che il pendolo stia iniziando ad allontanarsi da questo, poiché Risk Monster scrive che una cosa che gli studenti vogliono dai loro futuri datori di lavoro è un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata.