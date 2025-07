Gli studenti vedono la loro morte attraverso uno strano rumore in Whistle

IFC Films ha appena rilasciato il primo teaser trailer di Whistle, un film horror di prossima uscita con Dafne Keen e Nick Frost.

Il film segue un gruppo di studenti che scoprono una morte azteca Whistle. Una volta che hanno dato un colpo al Whistle, scoprono che fa molto di più che fare un rumore interessante, poiché il suono che emette li fa vedere e far sì che vengano braccati dalle loro future morti.

Nel trailer, vediamo persone che bruciano vive, che hanno il collo spezzato e ogni sorta di altri orribili modi per andarsene. Supponiamo che non sarebbe il film più coinvolgente se Whistle vedesse solo persone inseguite che muoiono pacificamente nel sonno.

Attualmente, Whistle ha una data di rilascio del 2026. Non sono ancora stati forniti ulteriori dettagli, ma sappiamo che il film proviene dai produttori esecutivi di Longlegs, The Monkey e Evil Dead Rise e sarà diretto da Corin Hardy di The Nun.