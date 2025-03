Gli studi cinematografici starebbero presumibilmente incassando dai trailer di "AI slop"

HQ

I trailer dei film falsi non sono una novità, ma quando una volta si vedeva un taglio imbarazzante tra Nick Fury in The Avengers e Godzilla per cercare di far sembrare che i due stessero per combattere, ora la tecnologia di generazione delle immagini può creare qualcosa molto più facilmente.

KH Studio e Screen Culture sono due dei più grandi nomi nel gioco dei trailer di film falsi in questo momento, con Nikhil P. Chaudhari che è l'uomo dietro quest'ultimo canale. Ha parlato con Deadline delle sue creazioni di intelligenza artificiale, che secondo lui gli hanno fatto guadagnare milioni. Ha anche detto che ha diversi editor che lavorano sotto di lui per pubblicare una dozzina di video in una settimana.

Deadline ha anche riferito che piuttosto che colpire i canali che realizzano questi video, Warner Bros. e Sony stanno apparentemente chiedendo a YouTube di inviare le entrate nella loro direzione. L'ultimo sviluppo ha visto YouTube sospendere la monetizzazione sia su Screen Culture che su KH Studio, a causa della violazione delle politiche del sito.

YouTube ha rifiutato di commentare la questione, ma il capo di KH Studio ritiene che ciò sia ingiusto, poiché i suoi contenuti si basano più su what ifs, come una stagione di Squid Game con Leonardo DiCaprio.

"Gestisco KH Studio a tempo pieno da oltre tre anni, mettendoci tutto dentro. È difficile vederlo raggruppato sotto 'contenuti fuorvianti' nella decisione di demonetizzazione, quando il mio obiettivo è sempre stato quello di esplorare le possibilità creative, non di travisare le uscite reali", hanno detto.

