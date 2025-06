Gli studi cinesi useranno l'intelligenza artificiale per rimasterizzare i classici dei film di arti marziali

HQ

Sembra che gli studi cinematografici cinesi stiano andando avanti con l'intelligenza artificiale senza alcuna esitazione che abbiamo visto in Occidente. Annunciato allo Shanghai International Film Festival, 100 classici del cinema di arti marziali vengono rivitalizzati grazie alla nuova tecnologia.

Come riportato da The Hollywood Reporter, il classico di Bruce Lee Fist of Fury, Drunken Master di Jackie Chan e C'era una volta in Cina sono solo alcuni dei film che riceveranno un restyling. Zhang Pimin, presidente della China Film Foundation, ha affermato che l'uso dell'intelligenza artificiale su questi film li porterebbe agli standard cinematografici contemporanei.

"Non si tratta solo di patrimonio cinematografico, ma anche di un'esplorazione coraggiosa dello sviluppo innovativo dell'arte cinematografica", ha detto. Un fondo di circa 14 milioni di dollari o 100 milioni di yuan è stato utilizzato per dare il via ai lavori.

