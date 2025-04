Gli stuntman saranno finalmente riconosciuti agli Oscar con una nuova categoria nel 2027

HQ

La comunità degli stuntman di Hollywood chiede da anni un maggiore riconoscimento per il proprio lavoro e l'Academy ha finalmente accettato di creare una nuova categoria agli Oscar. Si intitolerà Academy Award for Achievement in Stunt Design e sarà assegnato per la prima volta alla 100a edizione degli Academy Awards nel 2027, secondo quanto riportato da Variety.

David Leithch, ex stuntman e coordinatore, e attualmente regista e produttore cinematografico (Deadpool 2, Bullet Train e recentemente The Fall Guy, film proprio sugli stuntman) è il responsabile della realizzazione di tutto ciò, guidando un'iniziativa e chiedendo all'Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

"Per decenni, gli stuntman, i coordinatori e gli action designer hanno svolto un ruolo cruciale nel plasmare l'esperienza cinematografica, spesso mettendo in gioco i loro corpi per portare sullo schermo momenti indimenticabili", ha dichiarato Jeff Wolfe, presidente della Stuntmen's Association. "Questo riconoscimento convalida la passione, l'innovazione, la creatività e il duro lavoro che ci sono dietro ogni caduta, lotta e palla di fuoco. Non è solo una vittoria per il nostro settore, è una vittoria per la narrazione".