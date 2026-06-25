Gli sviluppatori di compulsione sarebbero già stati licenziati

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Solo la settimana scorsa, quella successiva all'Xbox Games Showcase, è apparso un articolo che affermava che Xbox stava per subire un 'bagno di sangue' di licenziamenti, in cui innumerevoli sviluppatori avrebbero potuto perdere il lavoro e anche alcuni grandi studi potrebbero essere chiusi. Un esempio di sviluppatore che potrebbe essere coinvolto è Compulsion Games, il creatore di South of Midnight, con lo studio che è uno dei team più a rischio di tutta la famiglia Xbox Game Studios.

A quanto pare, le preoccupazioni che Compulsion fosse in pericolo erano corrette, poiché Twisted Voxel ha notato che diversi dipendenti di Compulsion stanno rivolgendosi a LinkedIn per condividere di essere stati licenziati.

Non è chiaro quanti sviluppatori dell'azienda saranno influenzati da questa decisione e cosa significherà per il futuro di Compulsion, ma si afferma che la leadership dello studio fosse in conversazione con Microsoft per separarsi e diventare un'entità indipendente.

Se i licenziamenti per compulsione stanno già avvenendo, probabilmente vale la pena essere consapevoli che questo potrebbe significare ancora più importanti notizie sui licenziamenti nei giorni e nelle settimane a venire.